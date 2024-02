Harbin Pharmaceutical Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Harbin Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -18,43 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +8,08 Prozent für Harbin Pharmaceutical bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -20,94 Prozent im letzten Jahr, wobei Harbin Pharmaceutical um 10,6 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Harbin Pharmaceutical liegt bei 30,19, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI für die letzten 25 Tage beläuft sich auf 63,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,37 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,87 CNH, was einem Unterschied von -14,84 Prozent entspricht. Daher erhält Harbin Pharmaceutical aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 3,21 CNH über dem letzten Schlusskurs von 2,87 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Harbin Pharmaceutical insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat Harbin Pharmaceutical insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung erhalten, da sowohl die Diskussionsintensität im Netz als auch die Rate der Stimmungsänderung als negativ bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Harbin Pharmaceutical.