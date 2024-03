Harbin Pharmaceutical Aktie: So könnte es weitergehen!

In der technischen Analyse wird die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Für die Harbin Pharmaceutical-Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf 3,33 CNH bestimmt. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 2,95 CNH, was einen Unterschied von -11,41 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,02 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,32 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde für Harbin Pharmaceutical eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab kaum Veränderungen, sodass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Harbin Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,08 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat das Unternehmen eine Outperformance von +7 Prozent erreicht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Harbin Pharmaceutical um 9,11 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit überwiegend positiven Themen in den Diskussionen. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.