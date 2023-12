Harbin Pharmaceutical Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs von Harbin Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Rendite von 27,27 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite in der "Gesundheitspflege"-Branche von -0,5 Prozent deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Auch der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 3,37 CNH, während der aktuelle Kurs 3,46 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,67 Prozent, was eine neutrale Bewertung ergibt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Harbin Pharmaceutical in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie war jedoch im Vergleich zur Normalität nur unwesentlich häufiger oder seltener Thema in den Diskussionen, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des Sentiments und des Buzzes ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Harbin Pharmaceutical bei 66,67 liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt zeigt sich, dass Harbin Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine positive Performance erzielt hat, die über dem Branchendurchschnitt liegt. Die technische Analyse und das Sentiment der Marktteilnehmer deuten jedoch auf eine neutrale bis negative Einschätzung hin. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.