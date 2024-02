Harbin Pharmaceutical Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Harbin Pharmaceutical liegt bei 30,19 und wird daher als "Neutral" bewertet. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 63,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Harbin Pharmaceutical basierend auf dem RSI.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine schwache Aktivität für die Aktie von Harbin Pharmaceutical. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden daher als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild von "Schlecht" für die weichen Faktoren bei der Bewertung der Aktie.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 3,37 CNH für den Schlusskurs der Harbin Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,87 CNH, was einer Abweichung von -14,84 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 3,21 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Harbin Pharmaceutical-Aktie somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Harbin Pharmaceutical veröffentlicht. Dennoch zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" aufgrund des Anleger-Sentiments, während auf analytischer Ebene ein "Schlecht"-Signal vorliegt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für Harbin Pharmaceutical.