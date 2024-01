Harbin High Science Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Xiangcai-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,25 CNH verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 7,2 CNH weicht somit um -12,73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,78 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,46 Prozent entspricht, und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xiangcai-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Xiangcai haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Gut"-Bewertung, während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Xiangcai somit auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Xiangcai derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Xiangcai-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

