Harbin High Science Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Xiangcai ist insgesamt positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. Es gab allerdings eine starke Betonung auf negativen Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Infolgedessen ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt auch eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Xiangcai derzeit bei 8,46 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 7,79 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,92 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8 CNH, was zu einem Abstand von -2,63 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich verzeichnete Xiangcai in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,41 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Outperformance von +6,95 Prozent bedeutet. Ebenso übertrifft Xiangcai den "Immobilien"-Sektor um 6,95 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Xiangcai liegt bei 46,15 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 65,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xiangcai daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.