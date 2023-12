Harbin High Science Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Xiangcai-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 77, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem 25-Tage-RSI von 66,48. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Xiangcai.

Die Diskussionen über Xiangcai in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel insgesamt positiv sind. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Die Aktie von Xiangcai wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Xiangcai-Aktie von 7,38 CNH eine Entfernung von -11,93 Prozent vom GD200 (8,38 CNH), was ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 7,97 CNH, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Xiangcai-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche hat Xiangcai in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,86 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -9,09 Prozent lag. Auch im "Immobilien"-Sektor lag die Aktie mit 2,86 Prozent über der durchschnittlichen Rendite von -9,09 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Xiangcai.