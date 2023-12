Harbin Gloria wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "TripAdvisor":

Harbin Gloria: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktie von Harbin Gloria weist derzeit ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 227,64 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Harbin Gloria jedoch 1,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was das Investment unrentabel macht und eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Harbin Gloria eine Performance von -7,07 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Arzneimittel" eine Unterperformance von -7,26 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 5,08 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Harbin Gloria liegt bei 68, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Harbin Gloria, dass sie aus fundamentaler Sicht neutral bewertet wird, eine unrentable Dividendenrendite aufweist und in Bezug auf die Performance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich eine Unterperformance aufweist. Der Relative Strength Index deutet ebenfalls auf eine neutrale Marktsituation hin.

