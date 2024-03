Harbin Gloria Aktie: Viel Lärm um nichts?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Harbin Gloria eine Rendite von -11,79 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor 6,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -16,09 Prozent, wobei Harbin Gloria aktuell 4,3 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Harbin Gloria beträgt der 7-Tage-RSI 35,29 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei einem Wert von 36. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Harbin Gloria wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Harbin Gloria blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Harbin Gloria bei 2,27 CNH, während der aktuelle Kurs bei 2,18 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,96 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 2,16 CNH, was einen Abstand von +0,93 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Harbin Gloria somit insgesamt mit "Neutral" bewertet.