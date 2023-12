Harbin Gloria Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung und das Interesse an Harbin Gloria haben sich in den letzten Monaten erhöht, was auf eine starke Diskussionsintensität und positive Stimmungsänderungen hinweist. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung in Bezug auf die Sentiments und Buzz.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Harbin Gloria in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Arzneimittelbranche eine Underperformance von -5,5 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite mit -1,71 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Harbin Gloria beträgt 0 Prozent, was 1,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Harbin Gloria liegt bei 57,14, was als neutral bewertet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für Harbin Gloria in Bezug auf verschiedene finanzielle Kriterien.