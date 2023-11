Harbin Electric Jiamusi Electric Machine Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Wenn wir uns den RSI der letzten 7 Tage für die Harbin Electric Jiamusi Electric Machine-Aktie ansehen, beträgt der Wert aktuell 55. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um einen langfristigeren Blick. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 43,83), daher erhält sie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse des RSIs für die Harbin Electric Jiamusi Electric Machine-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Harbin Electric Jiamusi Electric Machine bei 16,27, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als weder unter- noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Harbin Electric Jiamusi Electric Machine. Basierend auf der Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen zu diesem Wert in den letzten Wochen, sowie den überwiegend positiven Themen, wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,79 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,73 CNH mit dem aktuellen Kurs (10,23 CNH) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine Abweichung von lediglich -0,87 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Harbin Electric Jiamusi Electric Machine führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.