Harbin Electric Jiamusi Electric Machine Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Harbin Electric Jiamusi Electric Machine wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 17,98 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 27,9) und wird daher ebenfalls mit "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Harbin Electric Jiamusi Electric Machine-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende von 1,17 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt (1,53 %) wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Harbin Electric Jiamusi Electric Machine in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Zudem zeigt die erhöhte Diskussionsfrequenz über das Unternehmen und die steigende Aufmerksamkeit der Anleger, dass die Aktie derzeit im Fokus steht, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Harbin Electric Jiamusi Electric Machine bei 10,98 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,39 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,73 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 9,51 CNH auf, was einen Abstand von +19,77 Prozent bedeutet und somit zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einer Gesamtnote "Gut" bewertet.