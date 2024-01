Harbin Electric Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Harbin Electric verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,28 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 31,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,7 Prozent, wobei Harbin Electric aktuell 31,58 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Harbin Electric liegt derzeit bei 0,29 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -6,05 Prozent zur Branche "Elektrische Ausrüstung", weshalb die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Harbin Electric auf 2,84 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,07 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -27,11 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,19 HKD, was einen Abstand von -5,48 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Harbin Electric festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Harbin Electric daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Neutral".