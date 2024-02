Harbin Electric Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Harbin Electric liegt derzeit bei 22,94, was 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstungsbranche von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche weist Harbin Electric eine Dividendenrendite von 0,33 % auf, was 6,24 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 6,57 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen um Harbin Electric über einen längeren Zeitraum durchschnittlich war. Dies deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Harbin Electric in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Harbin Electric liegt bei 65,52 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,52 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Harbin Electric.