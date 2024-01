Harbin Electric Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Harbin Electric-Aktie wird aktuell einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Ein wichtiger Indikator ist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie. Dieser Wert beträgt derzeit 2,78 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,94 HKD liegt, was einem Unterschied von -30,22 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,14 HKD) liegt der letzte Schlusskurs (-9,35 Prozent) darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Harbin Electric-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Ein Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt, dass die Rendite von Harbin Electric um 46,07 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche mit einer mittleren Rendite von -5,55 Prozent liegt Harbin Electric auch hier deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Harbin Electric mit einer Ausschüttung von 0,33 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (6,33 %) schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment wird als neutral bewertet, da die Aktie weder besonders positiv noch negativ in den sozialen Medien diskutiert wurde und der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Harbin Electric beschäftigt war. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".