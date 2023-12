Harbin Electric Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Harbin Electric verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,28 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -2,09 Prozent, was bedeutet, dass Harbin Electric im Branchenvergleich um -35,19 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -2,13 Prozent, wobei Harbin Electric 35,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 23, was bedeutet, dass die Börse 23,59 Euro für jeden Euro Gewinn von Harbin Electric zahlt. Dieser Wert liegt 51 Prozent unter dem branchenüblichen KGV von 48, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Harbin Electric innerhalb von 7 Tagen bei 60,71 liegen, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 72, was als überkauft gilt und dementsprechend ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bei Harbin Electric. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung im Bereich Anleger-Stimmung.