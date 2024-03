Harbin Boshi Automation Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Harbin Boshi Automation-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 15,4 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,49 CNH weicht somit um -5,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,56 CNH), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,86 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Harbin Boshi Automation-Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Harbin Boshi Automation bei 33. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Folglich erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Harbin Boshi Automation-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Harbin Boshi Automation mit einer Dividendenrendite von 1,82 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,62%). Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.