Harbin Boshi Automation Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Harbin Boshi Automation verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,93 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" übertraf das Unternehmen den Durchschnitt um 14,64 Prozentpunkte (-19,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" lag bei -20,79 Prozent, wobei Harbin Boshi Automation derzeit 15,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Harbin Boshi Automation besonders negativ geprägt. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Harbin Boshi Automation auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Aktienbewertung. Dabei wurde die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderungen betrachtet. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Harbin Boshi Automation liegt bei 1,48, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 55,1, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für das Unternehmen.