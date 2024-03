Harbin Boshi Automation Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

In den letzten zwei Wochen wurde Harbin Boshi Automation von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Stimmung hat sich für Harbin Boshi Automation in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung in diesem Bereich und insgesamt eine schlechte Bewertung.

Die Dividendenrendite von Harbin Boshi Automation beträgt derzeit 1,82%, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,59% liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (9) als auch der RSI der letzten 25 Tage (26,12) erhalten daher eine gute Bewertung. Insgesamt erhält Harbin Boshi Automation in Bezug auf die RSIs ein gutes Rating.