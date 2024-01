Harbin Boshi Automation Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Harbin Boshi Automation zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 15,89 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 14,11 CNH beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -11,2 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 14,34 CNH, was zu einem Abstand von -1,6 Prozent führt und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Harbin Boshi Automation in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,76 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,35 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,41 Prozent für Harbin Boshi Automation. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,3 Prozent, wobei Harbin Boshi Automation 1,47 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchenvergleich.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Bewertung für Harbin Boshi Automation, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Harbin Boshi Automation 32, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.