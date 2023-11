Harbin Boshi Automation Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von Harbin Boshi Automation liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor bei einer Rendite von -11,04 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,23 Prozent erzielte, liegt Harbin Boshi Automation mit 11,27 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Harbin Boshi Automation im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,64 % aus, was 0,17 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt von 1,47 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Harbin Boshi Automation-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Bewertung auf 25-Tage-Basis neutral, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Harbin Boshi Automation.