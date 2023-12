Harbin Bank Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Harbin Bank liegt aktuell bei 2, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,56 niedriger ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um die Harbin Bank gab es keine signifikante Veränderung in den letzten Wochen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Diskussionsstärke.

Die Dividendenpolitik der Harbin Bank wird von Analysten als "Schlecht" beurteilt, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 0 beträgt, was einer negativen Differenz von -7,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -12,86 Prozent erzielt, was 5,13 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,89 Prozent, was bedeutet, dass die Harbin Bank aktuell 5,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.