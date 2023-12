Harbin Bank Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Aktienkurs der Harbin Bank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -4,48 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Harbin Bank eine Underperformance von -8,38 Prozent aufweist. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -6,16 Prozent im letzten Jahr, wobei die Harbin Bank 6,7 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Harbin Bank derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 7,19 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Harbin Bank als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität hervorgebracht, und die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren.

Die technische Analyse zeigt, dass die Harbin Bank-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weisen nur geringfügige Abweichungen vom letzten Schlusskurs auf, was zu dieser neutralen Bewertung führt.