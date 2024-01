Harbin Bank Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Harbin Bank ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Harbin Bank in den vergangenen Monaten. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Harbin Bank bei 0,25 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,239 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" aufgrund der Distanz zum GD200 und dem Stand des GD50 in den letzten 50 Tagen.

Im Branchenvergleich erzielte die Harbin Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,66 Prozent, was einer Underperformance von -18,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance der Harbin Bank um 20,71 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.