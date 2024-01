Harbin Bank Aktie: Füße still halten!

Die Harbin Bank wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bezüglich der Dividendenausschüttung als schlecht bewertet, da sie eine Dividende von 0 % aufweist, während der Branchendurchschnitt bei 7,18 % liegt. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 7,18 Prozentpunkte.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Harbin Bank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,25 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,243 HKD, was einem Unterschied von -2,8 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung vergeben. Sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Harbin Bank-Aktie eine neutrale Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Harbin Bank ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 auf, während der Branchendurchschnitt bei 5,58 liegt. Dies zeigt eine Unterbewertung um etwa 36 Prozent und führt zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe.

Der Aktienkurs der Harbin Bank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,66 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche eine Underperformance von -18 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Rendite der Harbin Bank um 20,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ist die Harbin Bank aufgrund der genannten Kriterien in Bezug auf Dividende, technische Analyse, fundamentale Kriterien und Branchenvergleich mit einem uneinheitlichen Bild zu bewerten.