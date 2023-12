Haranga Resources Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Fields":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Haranga-Aktie neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Aktien und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Haranga-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,27 und für den RSI25 von 44,19. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Haranga in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Außerdem deutet die Diskussionsstärke auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch Haranga ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung für die Haranga-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um +39,29 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Abweichung von +14,71 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Marktstimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Haranga in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vorwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Haranga-Aktie daher gemäß der verschiedenen Analysen eine eher negative Bewertung.