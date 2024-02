Haranga Resources Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Haranga-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 100, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,11, was darauf hindeutet, dass Haranga weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. Bei der Haranga-Aktie wurden in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, jedoch haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vermehrt um negative Themen gedreht. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Haranga-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen ein "Schlecht"-Rating aufgrund eines niedrigeren Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei Haranga in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde weniger über das Unternehmen gesprochen, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse damit gemischte Bewertungen, mit einer Tendenz zu neutralen und schlechten Ratings in verschiedenen Bereichen.