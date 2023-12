Haranga Resources Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Haranga in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen starken Rückgang, und daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Haranga wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Haranga-Aktie derzeit bei 0,14 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,2 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +42,86 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,17 AUD, was einer Distanz von +17,65 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Haranga in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Haranga-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 38,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Haranga.

