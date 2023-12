Q And K International Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Flj beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 88,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 78,03 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Flj-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) 17,57 USD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 1,51 USD liegt, was zu einer Abweichung von -91,41 Prozent führt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 7,89 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält das Unternehmen daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Flj in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies zeigt sich in den positiven Themen, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung bleibt daher neutral, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abnimmt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Flj für diese Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.