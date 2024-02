Happy Creek Minerals Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Happy Creek Minerals ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Happy Creek Minerals-Aktie zeigt der RSI7 einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen Wert von 50 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit resultiert insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, neben den Analysen aus Bankhäusern. Wir haben die Aktie von Happy Creek Minerals hinsichtlich dieser beiden Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigte eine mittlere Aktivität, was unserer Meinung nach zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Happy Creek Minerals weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Happy Creek Minerals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,5 Prozent erzielt. Diese Underperformance von -14,95 Prozent im Branchenvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Happy Creek Minerals mit -14,95 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Abschließend betrachtet, ist die Dividende von Happy Creek Minerals mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,55 %) als niedrig einzustufen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 3,55 Prozentpunkte beträgt.