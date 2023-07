Happy Birthday Dax! Die Erfolgsgeschichte des deutschen Leitindex – und welche Aktien noch besser performen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, das „Geburtstagskind” Dax wurde erstmals am 1. Juli 1988 berechnet und ist mit seinen jetzt 35 Jahren eigentlich noch ein Jungspund im Indexvergleich. So zählt beispielsweise der S&P 500 bereits 65 Jahre, und der Dow Jones wurde sogar schon 1896 gegründet. Trotz einiger Baissen und Crashs, wie z.B. nach dem Platzen der New Economy Blase...