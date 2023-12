Happy Belly Food Group Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Anleger-Stimmung bei Happy Belly Food ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die Happy Belly Food liegt bei 37,5, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Happy Belly Food-Aktie sowohl auf der kurzfristigen Basis als auch auf der längerfristigen Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,17 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,24 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 CAD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt sich, dass die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant abweicht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Happy Belly Food-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf Sentiment und Buzz.