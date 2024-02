Happy Belly Food Group Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien sind wesentliche Faktoren, um das aktuelle Bild einer Aktie zu verstehen. Im Fall von Happy Belly Food gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie neutral bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über 14 Tage hinweg zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Tendenz, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments von "Gut" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Happy Belly Food derzeit bei 0,19 CAD, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,46 CAD, was einem Abstand von +142,11 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +64,29 Prozent im "Gut"-Bereich. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Happy Belly Food führt bei einem Niveau von 15,63 zu einer Einstufung von "Gut". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 24,29 eine "Gut"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Gut" Niveau.