Happiness and D Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Happiness And D-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 31, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60,38 ebenfalls weder überkauft noch -verkauft, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf die Happiness And D-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen zeigte. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Happiness And D-Aktie von 894 JPY als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich mit -1,85 Prozent Entfernung vom GD200 (910,83 JPY) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 894,92 JPY auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, wobei in den letzten zwei Wochen neutral über Happiness And D diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.