Hapbee Technologies Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse. Bei der Bewertung von Hapbee wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Hapbee-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 69,23), was zu einer "Neutral"-Bewertung für Hapbee führt.

Die technische Analyse der Hapbee-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,08 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,05 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,07 CAD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Hapbee-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung für Hapbee basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt eine neutrale Einschätzung. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Hapbee-Aktie angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für Hapbee ergibt sich dabei eine neutrale Einschätzung, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird Hapbee daher als "Neutral"-Wert eingestuft.