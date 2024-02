Hapag-Lloyd: DAs ist eine Bremse!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat am Freitag minimal abgeben müssen. Das ist im laufenden Prozess für die Aktie der Reederei noch kein Problem. Sorgen bereitet derweil der Blick auf andere Umstände.

So hat Hapag-Lloyd sicherlich mit den Folgen des militärischen Konflikts im Roten Meer zu kämpfen. Die Börsen haben die jüngste Erholung zwar so aussehen lassen, als sei die schlimmste Auswirkung überstanden. Dem Frieden jedoch ist nur bedingt zu trauen. Wirklich wichtig werden in diesem Zusammenhang die Zahlen, die Hapag-Lloyd am 14.3. präsentieren wird.

Die Wirtschaft lässt sich nicht täuschen

Wenn der Schiffsverkehr nicht mehr auf der wichtigen Route verläuft, werden a) die Kapazitäten geringer und b) teurer. Die Zahlen werden also Auskunft geben, wie schlimm es zuletzt aussah und – wie die Prognosen nun sein könnten. Analysten sehen einen Kursabschlag in Höhe von ca. -20 %!

