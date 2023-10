Hapag-Lloyd erwartet Quartalsbilanz: Analysten prognostizieren Umsatzanstieg und Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

143 Tage sind es noch bis zur Veröffentlichung der Quartalsbilanz von Hapag-Lloyd. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist ein Schwergewicht in der deutschen Wirtschaft und Aktionäre erwarten gespannt die neuesten Zahlen. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg verzeichnen wird. Die Schätzungen liegen bei einem Plus von 7,07 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro. Beim Gewinn wird jedoch ein Rückgang um 89,13 Prozent auf 355,15 Millionen Euro erwartet.

Auf Jahressicht sind die Prognosen etwas optimistischer. Der Umsatz soll um 7,07 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn wird voraussichtlich um 89,13 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro zurückgehen. Trotzdem bleibt der Gewinn weiterhin positiv im Vergleich zum Vorjahr.

Die Reaktion der Aktionäre spiegelt sich auch im...