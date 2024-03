Hapag-Lloyd: Wichtig zu wissen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Wer jetzt noch auf einen Transport-Wert setzt, Hapag-Lloyd etwa, wird von einer guten und besseren Konjunktur ausgehen. Die Wirtschaftsdaten hellen auch zumindest in den USA, teils auch in der EU, etwas auf. Hapag-Lloyd profitiert an den Börsen derzeit kaum. Der Titel hat aber am Freitag ein Plus von 1,7 % an den Börsen geschafft. Das reichte immerhin, um die Aktie auf 135 Euro nach oben zu katapultieren. Die Notierungen bleiben aber hinter den Erwartungen zurück.

Analysten sind vorsichtig bei Hapag-Lloyd

Die aktuell gültigen Stimmen zu den Prognosen von Analysten sind jedenfalls zurückhaltend. Der Titel hat demnach ein Minus von über -20 % vor sich. Die Kurse können froh sein, wenn sie ausgehend von den aktuell erreichten 135 Euro auf mehr als 100 Euro stehen bleiben. Grund sind die wohl schärferen Ergebniseinschnitte, die Analysten im Jahr 2024 erwarten.

