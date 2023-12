Hapag-Lloyd: Wer das verpasst…

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd führt an den Aktienmärkten ein beeindruckendes Schauspiel auf. Der Kurs ist auf dem Weg nach oben, so die Auffassung der Beobachter. Denn die Notierungen haben in den zurückliegenden fünf Handelstagen ein Plus von über 18 % geschafft. Damit ist die Aktie in den vergangenen vier Wochen unter dem Strich doch wieder geklettert. Es ging um fast 7 % nach oben. Folgt nun die große Korrektur nach oben?