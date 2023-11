Hapag-Lloyd: Was für ein grandioser Verlust!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat am Donnerstag an den Börsen eine fast erbärmliche Figur gemacht. Die Notierungen sind am Ende um mehr als -7,8 % nach unten gerutscht. Das hätte so wohl niemand gedacht. Denn noch in den beiden Sitzungen zuvor, am Mittwoch und am Dienstag, ging es massiv bergauf. Die Aktie hat dabei 3 % und fast 6 % gewonnen. Die Stimmung schien zuletzt wieder deutlich besser zu werden. Dass aber die Stimmung schwächer wird, ist nicht verwunderlich.

Die Konjunktur: Das Problem für Hapag-Lloyd

Die Wirtschaftsschwäche auch und insbesondere in Deutschland dürfte das größte Problem für die Hapag-Lloyd sein. Die Reederei lebt vom Handel. Der Wasserweg ist immer noch mit Abstand der bedeutendste Transportweg für die internationale Wirtschaft. All das bedeutet, dass eine deutliche wirtschaftliche Abkühlung die Stimmung für eine...