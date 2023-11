Hapag-Lloyd: Was für eine dramatische Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat sich im vergangenen Wochenabschnitt als äußerst volatil erwiesen. Am Freitag verlor die Aktie massive -4,4 %. Dies ist allerdings nicht der letzte Schluss. Denn am Vortag war es um mehr als 8,7 % aufwärts gegangen. Mit anderen Worten: Es geht hin und her. Was passiert jetzt?

Hapag-Lloyd: Am Tropf der Konjunktur

Tatsächlich hängt die Aktie sehr deutlich am Tropf der Konjunktur. Die jüngsten Zahlen zeigen dies deutlich. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen absolute Rekordzahlen präsentieren. Dies gelingt 2023 nicht mehr. In den aktuellen Schätzungen am Markt jedoch steckt noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,7. Hoch ist dies nicht – problematisch wird nur der Blick auf das kommende Jahr. Das KGV wird dann den Schätzungen nach ein Volumen von 25 erreichen.

Dies scheint Analysten getroffen zu...