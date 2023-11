Hapag-Lloyd: Was für Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat am Donnerstag noch seine Zahlen gemeldet. Die Zahlen sind an den Börsen nicht gut angekommen. Am Freitag ging es um fast -5 % bergab.

Die Zahlen: Das ist die Konjunktur

Offensichtlich war die Konjunktur und deren Entwicklung für das Unternehmen eine Belastung. Die Preise auf See sind gesunken. Dies ist für ein Transportunternehmen wie Hapag-Lloyd offensichtlich keine besonders gute Nachricht. Denn so nimmt nicht etwa die Nachfrage zu, wie es in einigen anderen Märkten der Fall wäre. Dies ist einfach das Ergebnis der geringeren Nachfrage und der Reaktion der Anbieter – eben Hapag-Lloyd und Co. Dennoch:

Das vergangene dreiviertel Jahr war für das Unternehmen auf Basis dieser Preise das drittbeste der Firmengeschichte. Das wiederum ist eine erstaunliche Entwicklung inmitten einer konjunkturellen Krise. Dies...