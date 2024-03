Hapag-Lloyd: Was für ein Tiefschlag!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Schlechte Prognosen haben Hapag-Lloyd am Aktienmarkt am Donnerstag einiges an Vertrauen gekostet. Die Aktie verlor zwischenzeitlich mehr als 15 % und ist damit klar in den noch härteren Abwärtstrend übergegangen. Die Notierungen verlaufen bei nur noch 113 Euro. Das ist schon fast das – niederschmetternde – Ergebnis, das Analysten seit längerer Zeit für Hapag-Lloyd erwartet haben.

Hapag-Lloyd: Das sind die Ziele!

Das verbleibende Ziel für dieses Geschäftsjahr ist dementsprechend ernüchternd. Die Reederei wäre wohl froh, wenn es gelänge, zumindest keinen Verlust mehr einzufahren. Allerdings ließe sich auch das nicht genau kalkulieren. Die Weltkonjunktur steht in Frage und damit auch der Welthandel. Zudem gibt es offenbar eine Überkapazität in der Branche, aufgebaut sicherlich in der Aufbauphase nach der Corona-Pandemie. Schließlich ist auch die brisante Lage im Roten Meer noch nicht geklärt. Hat der Markt aber am Donnerstag mit mit -15 % übertrieben?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Hapag-Lloyd-Analyse von 14.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hapag-Lloyd jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Hapag-Lloyd Aktie

Hapag-Lloyd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...