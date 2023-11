Hapag-Lloyd: Was für ein Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd ist am Donnerstag mächtig unter die Räder gekommen. Die Aktie verlor mehr als -7 %. Sie ist damit ihre Kursgewinne aus den vergangenen Tagen rasch wieder losgeworden, so die Meinung der Beobachter. Die Aktie befindet sich ohnehin in einem schwachen Zustand. Das hat Gründe.

Hapag-Lloyd: Absolut konjunkturabhängig

Das Unternehmen ist selbstverständlich als Reederei auch und gerade von der Konjunktur abhängig. Die ist nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit zumindest sehr anfällig. Im Verbund mit hohen Zinsen und den neuen Lieferschwierigkeiten rund um den Panama-Kanal sind die Konjunkturaussichten nicht allzu rosig. Dies dürfte die Stimmung eintrüben.

Die Stimmung ist nun ersichtlich schwach. Die Analysten, die sich hier Kursprognosen erlauben, sehen insgesamt sogar eine weitere Schwächung. Der Kurs könne...