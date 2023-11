Hapag-Lloyd: Die Rettung?

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd ist in den vergangenen Wochen deutlich abwärts marschiert. Kein Wunder: Die Konjunktur bricht ein. Dies gilt sowohl in China wie auch in der EU, wenngleich die Dimensionen noch nicht gewaltig sind. Dennoch scheint sich aktuell zumindest der Kurs der Aktie auf dem gegenwärtigen Niveau stabilisieren zu können. Die Notierungen sind in den vergangenen fünf Handelstagen um ca. 1,7 % nach unten marschiert. Am Freitag ging es sogar um 0,3 % aufwärts. Ist dies schon die “Rettung”?

Konjunktur wirft Fragen auf

Analysten sind offensichtlich noch uneins. Die Kursschätzungen laut Marketscreener zeigen einen Abschlag von gut -4 % an. Die Differenz jedoch ist groß. Die beste Schätzung sieht derzeit noch Kurspotenziale in Höhe von über 22 % an. Dies könnte in der Tat die Chance bringen, dass es hier noch etwas mehr Spielraum...