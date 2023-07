Hapag-Lloyd Quartalsprognose: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hapag-Lloyd ist ein in Hamburg, Deutschland ansässiges Unternehmen, das im Transport- und Logistiksektor tätig ist. Das Unternehmen wird in 130 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen, was Investoren und Analysten gespannt erwartet.

Derzeit hat die Hapag-Lloyd Aktie eine Marktkapitalisierung von 34,47 Mrd. EUR. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 9,74 Mrd. EUR, während jetzt ein Rückgang um -57,00 Prozent auf 4,19 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um -92,20 Prozent auf 399,02 Mio. EUR verringern.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten eher pessimistisch und prognostizieren einen Umsatzrückgang von -47,70 Prozent sowie einen Gewinnrückgang...