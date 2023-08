Hapag-Lloyd Quartalsbilanz: Prognose und Auswirkungen auf den Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

In knapp 100 Tagen ist es soweit: Hapag-Lloyd, das renommierte Unternehmen mit Sitz in Hamburg, wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Doch was können Aktionäre in puncto Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie entwickelt sich die Hapag-Lloyd Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Nur noch 98 Tage sind es bis zur Veröffentlichung der Zahlen. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei beachtlichen 36,45 Mrd. EUR – ein Zeichen dafür, dass die Erwartungen hoch sind. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten damit, dass der Umsatz gegenüber dem Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres erzielte Hapag-Lloyd einen Umsatz von stolzen 9,74 Mrd. EUR – jetzt wird ein Rückgang von -57,10 Prozent auf etwa 4,18...