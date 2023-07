Hapag-Lloyd Prognose: Umsatzrückgang und Gewinnverlust erwartet im 3. Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

116 Tage – so lange müssen Aktionäre und Analysten noch warten, bis Hapag-Lloyd, mit Sitz in Hamburg, seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekannt gibt. Doch wie wird sich der Umsatz und Gewinn entwickeln? Und was erwartet die Aktionäre in Bezug auf die Aktienentwicklung im Vergleich zum Vorjahr?

Die Hapag-Lloyd Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,59 Mrd. EUR und die Vorfreude steigt bei den Marktteilnehmern. Laut Analysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während im 3. Quartal 2022 ein Umsatz von 9,74 Mrd. EUR verzeichnet wurde, wird nun ein Rückgang um -56,70 Prozent auf 4,22 Mrd. EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich ändern und um -92,00% auf 409,26 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen eher pessimistisch: Der Umsatz soll um...