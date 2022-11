Hapag Lloyd? Plug Power? Amazon? Oder? Unser Wohlstand kommt übers Meer

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":



Liebe Börsianerinnen und Börsianer,

die Welt ist im Jahr 2022 so vernetzt wie nie zuvor. Auch wenn es in vielen Ländern protektionistische Tendenzen gibt, hat die weltweite Vernetzung ein Ausmaß erreicht, das in der Menschheitsgeschichte einmalig ist. Die Welt ist zusammengerückt. Viele Produkte, die Sie täglich nutzen, werden komplett oder in Teilen rund um den Globus verschifft, bevor Sie sie in Händen halten.

Die globalen Wertschöpfungsketten wären undenkbar ohne den regen Seehandel, der die Welt verbindet. Tausende Containerschiffe fahren von Kontinent zu Kontinent und bringen uns Waren vom anderen Ende der Welt. Der Welthandel nimmt gerade wieder Fahrt auf. Die Frachtraten für Schiffscontainer sind deutlich gestiegen – vor allem aus Richtung Asien nach Europa und in die USA. Das beschert den großen Reedereien Rekordeinnahmen. Sie haben wahrscheinlich bereits davon gelesen.

Ich schreibe hier vorrangig über Zukunftstechnologien, die unsere Welt tiefgreifend verändern werden.

Doch nichts hat unseren Wohlstand so sehr befeuert, wie der weitgehend freie Welthandel. Deutschland ist Exportweltmeister.Unser Land ist erfolgreich, weil wir so stark in den Welthandel eingebunden sind. Maschinen und Autos aus Deutschland genießen international einen guten Ruf. Von den Erträgen aus dem Exportgeschäft kaufen wir beispielsweise Elektronik, chemische Erzeugnisse und Bekleidung. Das meiste davon wird übers Meer transportiert.

Wenn Sie schon einmal in Hamburg am Hafen standen, haben Sie einen Eindruck, welche Mengen an Gütern täglich über den Seeweg nach Europa kommen. Rund 90% aller weltweit gehandelten Waren werden übers Meer befördert.Unternehmen wie Hapag-Lloyd, Costamare oder Euronav betreiben riesige Flotten, um Waren rund um die Welt zu verschiffen. Sind die Aktien deshalb einen Blick wert? Das Geschäft ist lukrativ, aber hart umkämpft. Triton ist da schon eher interessant, denn das Unternehmen vermietet die Container, die rund um die Welt geschickt werden. Diese werden nicht nur auf See, sondern auch auf LKW’s und Zügen eingesetzt.

In meinen Depots finden Sie trotz der jüngsten Milliardengewinne in diesem Sektor keine der großen Reedereien.

Denn die Gewinne sind nur eine Momentaufnahme. Der Betrieb von Tankern und Containerschiffen ist sehr kapitalintensiv. In einer Krise stehen die Schiffe still und produzieren keine Gewinne. Wenn die Flaute länger anhält, geraten die Reedereien schnell in Schwierigkeiten. Ich setze lieber auf Geschäfte, die weniger kapitalintensiv sind. Unternehmen mit gut skalierbaren Geschäftsmodellen und niedrigen Fixkosten können sich auf eine veränderte Nachfrage viel besser einstellen und in jeder Wirtschaftslage Gewinne erzielen.

Lassen Sie sich von kurzfristig hohen Gewinnen nicht blenden. Reedereien sind auch deshalb in Krisenzeiten wenig rentabel oder fahren sogar Verluste ein, weil sie sich von der Konkurrenz nicht so deutlich abheben können. Die Transportdienstleistungen sind austauschbar. Bei einer Unterauslastung der Kapazitäten treten die Unternehmen häufig in einen ruinösen Preiskampf ein. Deshalb investiere ich mit Vorliebe in Unternehmen, deren Geschäftsmodell durch einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gekennzeichnet ist.

Eine Ausnahme von der Regel freilich mache ich. So habe ich in meinem Börsendienst Premium Chancen einen norwegischen Spezialreeder erworben. Das Unternehmen verschifft ausschließlich Flüssiggas, also LNG. Sie können sich vorstellen, die Norweger verdienen aktuell und auch in absehbarer Zukunft prächtig. Deshalb schüttet der Tankerbetreiber auch eine Monsterdividende von fast 12 % aus. Schifffahrt plus Flüssiggas ist momentan eine der Erfolgsformeln. Hier erfahren Sie mehr.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander von Parseval

P.S. Das letzte Wort zu Wasserstoff ist übrigens definitiv noch nicht gesprochen. Haben Sie es auch gelesen? Amazon hat eine Liefervereinbarung mit Plug Power abgeschlossen und wird künftig 11.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr abnehmen. Sobald ich verstanden habe, was die Amerikaner damit vorhaben, werden Sie es als Erster im R ENDITE TELEGRAMM erfahren.

