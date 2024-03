Hapag-Lloyd: Krasse Entwicklung

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein Triumph, den Hapag-Lloyd am Freitag feierte: Das Papier feierte mit dem Sprung um gut 9 % ein beeindruckendes Comeback. Der Titel notiert nun bei 124 Euro und ist damit deutlich stärker als am Donnerstag. Am Donnerstag war die Reederei von vorhergehend 134 Euro auf 113 Euro abgestürzt. Diese erhebliche Reduktion hat Konsequenzen und Ursachen.

Die Ursache waren Meldungen, wonach das Unternehmen – die Reederei lebt von der Konjunktur und der freien Nutzung der Seerouten, die bedroht ist – für das laufende Jahr ein “schweres Fahrwasser” erwarten würde. Konkret steht in Frage, ob überhaupt ein positives Nettoergebnis zustande kommen wird. Die Börsen zogen mit dem harten Verlust einen Schlussstrich unter die Vorstellung, die Aktie könnte schnell wieder in einen Aufwärtstrend rutschen. Insgesamt liegt der Titel über sechs Monate nun schon gut 31 % hinten.

Die Gegenreaktion: Neue Hoffnung

Nun wird die Frage sein, ob die Gegenreaktion am Freitag neue Hoffnung auslösen kann. Denn die Aktie schafft es somit wieder, deutliche Geländegewinne im Chartbild zu verbuchen. Nun geht es in Richtung von 150 Euro. Dort vermuten Chartanalysten Hürden, die wichtig seien!

